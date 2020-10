Europa League – Celtic-Milan: occhio ai numeri casalinghi degli scozzesi

Europa League, fortino ‘Celtic Park’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un anno di purgatorio, in cui il Milan ha dovuto rinunciare all’Europa League causa Fair Play Finanziario, i rossoneri ritornano nella competizione. La squadra di Stefano Pioli esordisce contro il Celtic in trasferta. Il ‘Celtic Park’, stadio di casa dei biancoverdi, ha sempre rappresentato un fortino per il club. Lo confermano i numeri: nelle ultime 4 partite in casa, infatti, il Celtic ha portato a casa 3 vittorie e un pareggio. Merito dei tifosi, spesso il dodicesimo uomo in campo per la squadra. Questa sera, come noto, non ci sarà nessuno spettatore tra gli spalti. Una variabile importante? Staremo a vedere…

