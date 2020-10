Europa League – Celtic-Milan, Gentile: “Tonali titolare? Il mio pensiero”

Celtic-Milan, gioca Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Gentile, giornalista di ‘Sky Sport’, ha espresso la propria opinione sulla titolarità di Sandro Tonali in Celtic-Milan di Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Quelle di Pioli sono scelte condivisibili, non dimentichiamo che il Milan sta giocando tanto. Giusto dare spazio a Tonali dal primo minuto stasera, il club punta molto su di lui. Lunedì ci sarà la Roma in campionato, quindi non vedo nulla di strano nelle scelte di Pioli per stasera”.

