Europa League, Celtic-Milan: i precedenti tra le due squadre

Celtic-Milan, i precedenti tra le due squadre

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Celtic-Milan, esordio rossonero in Europa League, andrà in scena questa sera alle ore 21 al ‘Celtic Park’. Una sfida che non è di certo una prima assoluta: le due squadre si sono scontrate spesso e volentieri e sempre in Champions League. Per la precisione in 10 occasioni, con il bilancio che pende a favore del Diavolo: 6 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sconfitta. L’unica vittoria degli scozzesi risale al 2007, mentre gli ultimi tre match sono stati vinti sempre dal Diavolo, con il risultato complessivo di 6-0.

