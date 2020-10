Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: arriva l’annuncio via social

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: CALHANOGLU RINNOVA?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu è al centro del Milan negli ultimi mesi. Non solo per quanto fatto vedere in campo, ma anche per le notizie fuori dal rettangolo verde. Il turco, infatti, ha un contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno 2021.

Sono in corso in queste ore i contatti tra il club rossonero e l’agente del fantasista, Gordon Stipic, per il prolungamento dell’accordo. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dai media, Stipic avrebbe chiesto, per rinnovare con il Milan, ben 6,5 milioni di euro netti a stagione. Cifra importante, che certamente non mette in discesa la trattativa. Nelle ultime ore si parla addirittura di un interesse da parte dell’Inter, che cerca un giocatore di qualità per rafforzare il proprio centrocampo.

Ci sono però delle novità importanti. In seguito ad una storia pubblicata dalla pagina Instagram “Banditirossoneri”, Calhanoglu ha risposto così in privato: “Tranquillo, rinnovo”. La volontà del turco dunque è chiara, anche se ovviamente dovrà essere raggiunto un accordo tra l’entourage dell’ex Bayer Leverkusen e il Milan.

La foto successivamente è stata rimossa ed è stata sostituta con una generica di Calhanoglu dopo un gol realizzato in maglia rossonera. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che il turco resterà al Milan: il fantasista è uno dei pilastri della squadra di Pioli e il turco si trova perfettamente con l’allenatore e con i suoi compagni di squadra. Insomma, ci sono tutte le condizioni per proseguire insieme.

CELTIC-MILAN: LE SCELTE DI PIOLI >>>

RINNOVO DONNARUMMA: IBRAHIMOVIC ALLEATO SPECIALE >>>