Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: Ibrahimovic alleato speciale

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

MILAN NEWS – Il quotidiano QS, in edicola questa mattina, scrive delle strategie del Milan per il futuro. In primo piano c’è il rinnovo d Zlatan Ibrahimovic, che continua a sbalordire tutti. Il prolungamento è auspicato dallo stesso Pioli, che non può fare a meno dello svedese.

In primo piano c’è ovviamente anche il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade nel giugno 2021. Secondo il quotidiano, il rinnovo di Ibrahimovic potrebbe agevolare anche quello del portiere, visto che sono rappresentati dallo stesso agente, cioè Mino Raiola. Vedremo cosa succederà, ma il Milan vuole continuare con i suoi due campioni anche nella prossima stagione.

