Risultati Serie A – Milan-Sassuolo 1-2: tabellino e marcatori | News

Salvatore Cantone

Pesante sconfitta per il Milan a San Siro. Dopo le vittorie contro Parma e Genoa, arriva il tonfo in casa contro il Sassuolo. Sconfitta che può essere letale per la corsa alla Champions League, in attesa delle partite di oggi e di domani. Qui, di seguito, il tabellino completo del match del Diavolo di Stefano Pioli. Decisivo Giacomo Raspadori, autore di una doppietta.

MILAN-SASSUOLO 1-2

Marcatori: 29' Calhanoglu (M), 76' Raspadori (S), 82' Raspadori (S)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; (Kalulu 85')Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; (Brahim Diaz 85')Meite, Kessie; ( Castillejo 85') Saelemaekers, (Krunic 73') Çalhanoglu, (Mandzukic 73') Rebic, Leao. A disposizione: Tatarușanu, Moleri, Kalulu (85'), Gabbia, Romagnoli, Tonali, Brahim Diaz (85'), Castillejo (85'), Hauge, Krunic (73') Mandzukic (73'). Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; (Toljan 62'), Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; (Lopez 71')Obiang, Locatelli; Berardi, (Traore 62') Djuricic, Boga; (Raspadori 62') Defrel. A disposizione.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Lopez (71'), Raspadori (62'), Chiriches, Toljan (62'), Traoré (62'), Haraslin, Oddei, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 60' Djuricic (S)

Espulsi:

Note: