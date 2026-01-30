Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
Calciomercato Milan: accordo con Mateta, Nkunku in uscita. Poi Cissè | LIVE News
Il Milan ha messo le mani su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace: accordo per l'estate. Potrebbe, però, essere anticipato
Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Ecco chi cerca l'attaccante francese
Nelle ultime ore sulla questione legata al Milan Jean-Philippe Mateta si è detto di tutto: i retroscena legati al francese
Arrivano delle novità legate alla questione Milan-Jean-Philippe Mateta: operazione per l'estate? Ecco le ultime novità
Mike Maignan firmerà in queste ore il rinnovo di contratto con il Milan, prima della chiusura del calciomercato invernale. Le ultime news
Leon Goretzka resterà al Bayern Monaco fino al termine della stagione, niente Atlético Madrid in questo calciomercato. Ora il Milan spera
Il Milan si è inserito nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven per Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006. Le ultime news
Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, potrebbe trasferirsi al Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Il punto
Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan in questo calciomercato
I giudizi sugli acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato di gennaio espressi durante 'La Tripletta', podcast della 'rosea'
Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, può trasferirsi al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale
Una telefonata di Luka Modrić potrebbe avere contribuito ad aiutare il Milan nel mettere a segno un gran colpo di calciomercato
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito), Matteo Duțu (d, Dinamo Bucarest - un milione).
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito), Faik Sakar (c, RB Lipsia - svincolato), Caleb Okoli (d, Leicester City - prestito), Soungoutou Magassa (c, West Ham - 20 milioni); Ljubo Puljić (d, Bayern Monaco - 5 milioni), Tiago Gabriel (d, Lecce - 20 milioni); Nathan Aké (d, Manchester City - prestito), Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 30 milioni), Alphadjo Cissè (a, Hellas Verona - 8 milioni).
