Calciomercato Milan: accordo con Mateta, Nkunku in uscita. Poi Cissè | LIVE News

Calciomercato gennaio Milan 2026 LIVE
Ultimi giorni del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Il LIVE con le notizie
Redazione

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

12:22

SCHIRA: "MILAN, ACCORDO CON IL CRYSTAL PALACE E CON MATETA DA LUGLIO. SE ESCE NKUNKU ..."

Il Milan ha messo le mani su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace: accordo per l'estate. Potrebbe, però, essere anticipato

11:52

PEDULLÀ: "MILAN, POSIZIONE DI NKUNKU DA MONITORARE: SONDAGGI DI TRE CLUB". UNO È ITALIANO

Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Ecco chi cerca l'attaccante francese

11:48

I RETROSCENA SU MATETA: TRA IL BLITZ DI MONCADA E IL SÌ DI FURLANI

Nelle ultime ore sulla questione legata al Milan Jean-Philippe Mateta si è detto di tutto: i retroscena legati al francese

11:32

MATETA PER L'ESTATE? "DIFFICILE CHE POSSA ARRIVARE SENZA ..."

Arrivano delle novità legate alla questione Milan-Jean-Philippe Mateta: operazione per l'estate? Ecco le ultime novità

11:18

DI MARZIO: "MILAN-MAIGNAN, TRA OGGI E DOMANI LA FIRMA SUL RINNOVO DI CONTRATTO"

Mike Maignan firmerà in queste ore il rinnovo di contratto con il Milan, prima della chiusura del calciomercato invernale. Le ultime news

11:06

GORETZKA, NO ALL'ATLÉTICO MADRID: RESTA AL BAYERN MONACO FINO A GIUGNO. CHANCE PER IL MILAN?

Leon Goretzka resterà al Bayern Monaco fino al termine della stagione, niente Atlético Madrid in questo calciomercato. Ora il Milan spera

10:24

DI MARZIO: "IL MILAN SI INSERISCE NELLA TRATTATIVA CISSÈ-PSV: LA STRATEGIA DEI ROSSONERI"

Il Milan si è inserito nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven per Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006. Le ultime news

10:05

DI MARZIO: "MILAN E CRYSTAL PALACE, INTESA DI MASSIMA PER MATETA. DA CAPIRE SE ..."

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, potrebbe trasferirsi al Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Il punto

09:41

PEDULLÀ: "MATETA, CLAMOROSO INSERIMENTO DEL MILAN. ROSSONERI APERTI A DUE SOLUZIONI"

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan in questo calciomercato

09:03

SERIE A, IL GIUDIZIO SUGLI ACQUISTI DEL CALCIOMERCATO INVERNALE: FÜLLKRUG SOTTOVALUTATO | VIDEO

I giudizi sugli acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato di gennaio espressi durante 'La Tripletta', podcast della 'rosea'

08:38

MATETA, ACCORDO NELLA NOTTE TRA MILAN E CRYSTAL PALACE! LE CIFRE. ARRIVEREBBE SUBITO DA ALLEGRI

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace, può trasferirsi al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato invernale

07:30

UN TOP PLAYER DI CARATURA INTERNAZIONALE AL MILAN GRAZIE A MODRIĆ: TUTTI I DETTAGLI

Una telefonata di Luka Modrić potrebbe avere contribuito ad aiutare il Milan nel mettere a segno un gran colpo di calciomercato

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).

CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito), Matteo Duțu (d, Dinamo Bucarest - un milione).

OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito), Faik Sakar (c, RB Lipsia - svincolato), Caleb Okoli (d, Leicester City - prestito), Soungoutou Magassa (c, West Ham - 20 milioni); Ljubo Puljić (d, Bayern Monaco - 5 milioni), Tiago Gabriel (d, Lecce - 20 milioni); Nathan Aké (d, Manchester City - prestito), Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 30 milioni), Alphadjo Cissè (a, Hellas Verona - 8 milioni).

