Al Milan è in corso una vera e propria 'stagione dei rinnovi'. Dopo Saelemaekers e Maignan ecco Tomori: al lavoro per l'inglese

Alessia Scataglini 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 13:26)

Al Milan è in corso una vera e propria 'stagione dei rinnovi'. Dopo aver chiuso il rinnovo di Saelemaekers prima di natale fino al 2031, i rossoneri hanno ultimato anche quello di Mike Maignan, portiere in scadenza di contratto a giugno: manca solamente la firma, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ma non sembra l'unico vicino al prolungamento con i rossoneri. Il direttore sportivo Igli Tare sarebbe al lavoro per rinnovare anche Fikayo Tomori, difensore centrale classe '97.