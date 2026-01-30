Pianeta Milan
Milan, avanti con Tomori: Tare al lavoro per rinnovare il centrale inglese

Al Milan è in corso una vera e propria 'stagione dei rinnovi'. Dopo Saelemaekers e Maignan ecco Tomori: al lavoro per l'inglese
Alessia Scataglini
Al Milan è in corso una vera e propria 'stagione dei rinnovi'. Dopo aver chiuso il rinnovo di Saelemaekers prima di natale fino al 2031, i rossoneri hanno ultimato anche quello di Mike Maignan, portiere in scadenza di contratto a giugno: manca solamente la firma, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Ma non sembra l'unico vicino al prolungamento con i rossoneri. Il direttore sportivo Igli Tare sarebbe al lavoro per rinnovare anche  Fikayo Tomori, difensore centrale classe '97.

Milan, Tomori verso il rinnovo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo i  mesi difficili sotto la guida di Paulo Fonseca, dove il difensore aveva perso il posto, e sotto quella di Sergio Conceicao, con l'avvento di Massimiliano Allegri l'inglese si è totalmente trasformato, ritornando ad essere quello dell'anno dello scudetto: forte, affidabile e, soprattutto, titolare

Anche per lui, come per i suoi due compagni già citati, si prevede un rinnovo quinquennale fino al 2031, un giusto premio per aver ritrovato la giusta forma fisica tanto ricercata.

