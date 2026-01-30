PIANETAMILAN i nostri video Serie A, il giudizio sugli acquisti del calciomercato invernale: Füllkrug sottovalutato
CALCIOMERCATO
I giudizi sugli acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato di gennaio espressi durante 'La Tripletta', podcast della 'rosea'
Da Giacomo Raspadori all'Atalanta a Giovane al Napoli e Donyell Malen alla Roma passando per Niclas Füllkrug al Milan: i nuovi acquisti delle squadre di Serie A nel calciomercato invernale 2026 sono sopravvalutati, sottovalutati o giustamente valutati? Guarda l'estratto de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', per scoprire il giudizio su tutte le operazioni della finestra di riparazione