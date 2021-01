Calciomercato Milan – Mandzukic, i primi passi in rossonero | LIVE NEWS

Calciomercato A.C. Milan LIVE: Mandzukic è rossonero!

+++ MANDZUKIC-MILAN: TUTTE LE NEWS MINUTO PER MINUTO +++

ULTIME NOTIZIE LIVE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic, classe 1986, è sbarcato ieri sera a Milano. Il centravanti croato, ex Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco, Atlético Madrid e Juventus, sosterrà oggi le visite mediche con il Milan e, successivamente, nella giornata di domani, firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero fino al termine della stagione con opzione sul 2021-2022. Rinforzo importante, dunque, per la squadra di Stefano Pioli nella corsa allo Scudetto. Dalle visite mediche alla firma sul contratto ed all’ufficialità, i primi passi di Mandzukic in rossonero live su ‘PianetaMilan.it‘. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>