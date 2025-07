Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente la seconda finestra del calciomercato estivo 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione: il LIVE

Redazione 13 luglio - 09:01

Andata in archivio (1°-10 giugno) la prima finestra della sessione estiva di calciomercato del 2025, è ufficialmente in corso la seconda, che durerà fino al prossimo 1° settembre. Il Milan, che da quest'anno è affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con una rivoluzione totale per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

9:00 SI PUNTA DOUE' Calciomercato: secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe rilanciato per Guéla Doué. La richiesta dello Strasburgo sarebbe alta 8:45 IL PUNTO DI PELLEGATTI Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan e di Bard del Nizza. Ecco le ultime novità 8:30 PERCHE' BROWN E' SALTATO Calciomercato, per Brown venerdì notte il Milan è andato a dormire convinto che tutto fosse a posto. Scrive così 'La Gazzetta dello Sport' 8:15 ROMANO SU JACKSON Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan. I rossoneri continuano a puntare su Nicolas Jackson. Le ultime 8:00 JASHARI PROTESTA Calciomercato Milan, Ardon Jashari sarebbe in protesta contro il suo Bruges. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' che fa il punto 7:45 ROMANO, IL PUNTO SU JASHARI Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan. I rossoneri continuano a puntare su Ardon Jashari. Le ultime 7:30 CHE OCCASIONE DALLA PREMIER! Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche a un colpo importante per l'attacco. Ecco il possibile jolly dalla Premier

+++ IL TABELLONE +++

ACQUISTI: Yacine Adli (c, Fiorentina - fine prestito); Ismaël Bennacer (c, Olympique Marsiglia - fine prestito); Lorenzo Colombo (a, Empoli - fine prestito); Marko Lazetić (a, Bačka Topola - fine prestito); Álvaro Morata (a, Galatasaray - fine prestito); Noah Okafor (a, Napoli - fine prestito); Marco Pellegrino (d, Club Atlético Huracán) - fine prestito); Tommaso Pobega (c, Bologna - fine prestito); Samuele Ricci (c, Torino - 23 milioni di euro); Alexis Saelemaekers (c, Roma - fine prestito); Devis Vásquez (p, Empoli - fine prestito).

CESSIONI: Tammy Abraham (a, Roma - fine prestito); Francesco Camarda (a, Lecce - prestito); João Félix (a, Chelsea - fine prestito); Alessandro Florenzi (d, svincolato); Luka Jović (a, svincolato); Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro); Marco Pellegrino (d, Boca Juniors - 3,5 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, Manchester City - 55 milioni di euro), Riccardo Sottil (a, Fiorentina - fine prestito); Kyle Walker (d, Manchester City - fine prestito).

OBIETTIVI: Nayef Aguerd (d, West Ham - 25 milioni di euro); Victor Boniface (a, Bayer Leverkusen - 40 milioni di euro); Archie Brown (d, Gent - 10 milioni di euro); Guéla Doué (d, Strasburgo - 20 milioni di euro); Artem Dovbyk (a, Roma - 40 milioni di euro); Zakaria El Ouahdi (d, Genk - 12 milioni di euro); Breel Embolo (a, Monaco - 12 milioni di euro); Pierluigi Gollini (p, Roma - un milione di euro); JaviGuerra (c, Valencia - 25 milioni di euro); Serhou Guirassy (a, Borussia Dortmund - 70 milioni di euro); Nicolas Jackson (a, Chelsea - 40 milioni di euro); Ismail Jakobs (d, Galatasaray - 10 milioni di euro); Ardon Jashari (c, Bruges - 40 milioni di euro); Giovanni Leoni (d, Parma - 40 milioni di euro); Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 20 milioni di euro); Martim Fernandes (d, Porto - 60 milioni di euro); Arkadiusz Milik (a, Juventus - 5 milioni di euro), Tyrick Mitchell (d, Crystal Palace - 25 milioni di euro); Luka Modrić (c, svincolato); Luca Netz (d, Borussia Mönchengladbach - 15 milioni di euro); Victor Osimhen (a, Napoli - 75 milioni di euro); Marco Palestra (d, Atalanta - 10 milioni di euro); Marc Pubill (d, Almería - 15 milioni di euro); Pietro Terracciano (p, Fiorentina - 5 milioni di euro); Dušan Vlahović (a, Juventus - 30 milioni di euro); Granit Xhaka (c, Bayer Leverkusen - 15 milioni di euro), Edon Zhegrova (a, Lille - 15 milioni di euro).