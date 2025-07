Calciomercato Milan, Sportiello-Atalanta è fatta: e spunta un dettaglio

Il Milan si libererà di Marco Sportiello, ben poco utilizzato in queste stagioni anche a causa di almeno un infortunio, il quale dovrebbe fare ritorno all'Atalanta. Il primo nome che si è fatto è stato quello di Pietro Terracciano dalla Fiorentina, anche se nelle ultime ore è emerso quello di Mattia Perin. Al di là di chi arriverà, in ogni caso, è praticamente certo l'addio dell'estremo difensore rossonero, che ha pagato anche e soprattutto la presenza in rosa di un big come Mike Maignan, nonostante fosse consapevole di arrivare per fare il secondo.