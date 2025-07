Calciomercato Milan, Brown: cifra ‘folle’ per lo stipendio. La ricostruzione

Per Brown venerdì notte il Milan è andato a dormire convinto che tutto fosse a posto. Scrive così 'La Gazzetta dello Sport': secondo la rosea, infatti, il terzino inglese avrebbe avuto un accordo blindato con i rossoneri che avrebbero pareggiato l'offerta fatta del Fenerbahçe la Gent. Sarebbe mancato solo l’ultimo scambio di documenti con la dirigenza belga. Sarebbero stato prenotate anche le visite mediche in una struttura cittadina. Cosa è cambiato?

Calciomercato Milan, Brown: tra rialzi, 'sparizioni' e ribaltoni. Ecco perché è saltato

Ieri mattina, scrive il quotidiano, l’agente di Brown per un’ora non si sarebbe fatto trovare e poi avrebbe spiegato a Tare che una chiamata notturna del presidente del Fenerbahçe avrebbe cambiato le carte in tavola. Ci sarebbe stato anche un significativo ritocco sia delle commissioni sia dello stipendio del terzino: da 1,4 milioni a stagione a 3,5 milioni. Una cifra troppo alta per il monte ingaggi per il Milan. Non sarebbe piaciuto neanche l'atteggiamento dello stesso Archie Brown.