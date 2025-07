Calciomercato Milan, Tare pensa a Bard: Allegri sottoscrive. Ecco i dettagli

Secondo quanto riferito Igli Tare starebbe pensando a Melvin Bard del Nizza come sostituto di Theo Hernandez. Anche lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe dato il suo sì al trasferimento. Ancora non ci sarebbe una vera trattativa, ma i rossoneri starebbero lavorando sotto traccia per questo colpo. Il ragazzo ha un contratto fino al 2028 e piace anche in Premier League.