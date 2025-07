Calciomercato Milan, altro rifiuto di Thiaw: ecco cosa vuole

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri hanno ufficializzato il colpo Samuele Ricci e domani dovrebbero accogliere Luka Modric. In uscita due cessioni importanti: Tijjani Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all'Al-Hilal. Il club non ha finito né per quanto riguarda gli acquisti, né per quanto riguarda gli addii in questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità, specialmente su Malick Thiaw .

Calciomercato Milan, Thiaw: no al Crystal Palace. Se non dovesse partire ...

Il Betis, scrive 'La Gazzetta dello Sport', continuerebbe a insistere per Emerson Royal, ma si sarebbe informato anche per Chukwueze. Importanti aggiornamenti per la difesa: secondo la rosea, Thiaw avrebbe declinato anche la proposta del Crystal Palace e sarebbe sempre più deciso a restare. Se non dovesse partire, il Milan non dovrebbe chiudere colpi in entrata nel ruolo.