Milan, Modric in arrivo: il Mondiale per Club influisce? Analizziamo i numeri

Milan, Modric pronto a sbarcare a Milano per le visite mediche e la firma con i rossoneri. Come e quanto ha giocato al Mondiale per Club?

Milan , Modric è pronto a vestire la maglia rossonera. Il centrocampista croato dovrebbe presto firmare il suo contratto annuale con il diavolo (con opzione per la stagione successiva). Modric, infatti, ha appena salutato del tutto il Real Madrid, eliminato al Mondiale per Club in semifinale da un implacabile PSG che ha vinto 4-0 senza problemi. Domani l'arrivo a Milano con le relative visite mediche. Molti continuano ad avere dubbi su Modric visto la sua età (classe 1985). Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto vedere tramite i numeri quanto abbia influito questo Mondiale per Club sulla stagione del centrocampista croato. Ecco l'analisi.

Andiamo a vedere i numeri del centrocampista grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Modric ha giocato 6 partite nel Mondiale per Club, nessuna partendo da titolare e in totale 129 minuti, quindi poco più di 20 minuti di media. Per lui un tiro in porta, un passaggio chiave, 5 tocchi in area avversaria, 3 passaggi lunghi riusciti e una percentuale di passaggi riusciti sopra il 90 percento. Per quanto riguarda il lato difensivo: sono 6 palloni recuperati, 3 salvataggi, 2 contrasti, un intercetto e 3 duelli vinti su 8 con 0 errori difensivi. Nonostante i pochi minuti giocati, sono comunque numeri molto importanti: soprattutto brilla la percentuale sulla precisione dei passaggi e in difesa gli zero errori, i 3 salvataggi e i 6 palloni recuperati.