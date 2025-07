Calciomercato Milan, per i rossoneri previsti cambi in tutti i reparti, anche per quanto riguarda la porta. Dietro Mike Maignan ci potrebbe essere un via vai. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, parlano anche di Milan. Sportiello in uscita. Pronto Pietro Terracciano. I dettagli su X.