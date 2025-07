Milan, terzini: al momento Max Allegri non ha ancora alternative per le due fasce in arrivo dal mercato. L'errore della dirigenza è uno solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 12:27)

Milan, il caos terzini è uno degli argomenti più caldi intorno all'ambiente rossonero. La dirigenza, infatti, non è riuscita a chiudere il colpo Archie Brown dal Gent. Il terzino inglese, dopo una giornata fatta di ribaltoni continui, ha deciso di trasferirsi alla corte di Mourinho al Fenerbahce. Per il Diavolo si dovrà ricominciare da capo nella ricerca del nuovo titolare del ruolo. Anche a destra non cambia la situazione: il club vorrebbe Doué, ma lo Strasburgo vorrebbe quasi 30 milioni a fronte di un'offerta ritoccata a rialzo di circa 18 milioni di euro. In tutto questo, il prossimo 19 luglio, il Milan rischia di partire per la tournee estiva senza due terzini dal mercato.