Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe rilanciato per Guéla Doué: non sarebbe stato sufficiente alzare da 15 a 18 i milioni proposti per ottenere il sì dello Strasburgo che ne chiederebbe 25 più bonus. Il francese sarebbe il primo obiettivo per il ruolo di terzino destro, ma la distanza non sarebbe facile da colmare. Il nome di Pubill dell’Almeria potrebbe prendere presto quota in questa sessione di calciomercato.