Calciomercato Milan, Pubill terzino destro? Nome da cerchiare in rosso

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti in entrata del Milan in questa sessione estiva di calciomercato , hanno ricordato come l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare vogliano regalare all'allenatore Massimiliano Allegri almeno un terzino prima della partenza del Diavolo per la tournée estiva.

Calciomercato Milan, Pubill nome 'caldo' a destra

Il nome di Marc Pubill, classe 2003, terzino destro dell'Almería e della Spagna Under 21, campione olimpionico in carica, per la 'rosea' va cerchiato in rosso come opzione per la fascia. Motivo? Perché piace al tecnico rossonero Allegri. Pubill, come si ricorderà, nel calciomercato estivo 2024 era stato ad un passo dall'Atalanta, poi saltò tutto per motivi non del tutto precisati.