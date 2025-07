Calciomercato Milan, Moretto: “Offerta per Doué? Ecco cosa mi risulta”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' che ha in collaborazione con il collega Fabrizio Romano, facendo il punto della situazione sull'interesse del Milan per Desiré Doué. Il terzino francese è uno dei nomi preferiti dal club rossonero per la fascia destra e una proposta sarebbe già stata presentata. Nella giornata odierna ne sarebbe arrivata però una seconda al rialzo, che a quanto pare non avrebbe comunque soddisfatto lo Strasburgo. Ecco, dunque, le sue parole.