Calciomercato Milan, seconda offerta per Doué: ecco i dettagli e la risposta

Il Milan dovrà sicuramente acquisire un terzino sinistro in questa sessione estiva di calciomercato e il nome che si è fatto è quello di Guéla Doué. Il francese dello Strasburgo, fratello di Desiré, il 'carnefice' dell'Inter in finale di Champions, è il primo obiettivo sulla lista della dirigenza del club rossonero, il preferito da Igli Tare e compagnia. Una prima offerta era già stata presentata da parte del Diavolo alla società francese, che però non l'ha ritenuta congrua con il valore del calciatore. Le ultime notizie in merito le ha fornite il quotidiano francese 'L'Équipe', nella sua edizione online.