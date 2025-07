Calciomercato Milan, Doué primo obiettivo: pronta una nuova offerta!

Continua il calciomercato del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di due terzini titolari: a sinistra, saltato Brown, servirà l’erede di Theo Hernandez. A destra, senza riscatto di Walker e con Emerson Royal in uscita, il club dovrà...

Continua il calciomercato del Milan . I rossoneri sono alla ricerca di due terzini titolari: a sinistra, saltato Brown, servirà l'erede di Theo Hernandez. A destra, senza riscatto di Walker e con Emerson Royal in uscita, il club dovrà trovare un nuovo giocatore che possa essere titolare. Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato , fa il punto sul Milan e sul terzino destro Guéla Doué . Ecco le ultime novità sul giocatore.

Calciomercato Milan, non si molla Doué! Per convincere lo Strasburgo ...

Se per Gazzetta.it il francese si sta allontanando sempre di più dal Milan, per Di Marzio i rossoneri non starebbero mollando la pista, anzi.