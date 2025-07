Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver perso Archie Brown - approdato al Fenerbahçe nella notte - il Milan rischia di veder sfumare anche un altro obiettivo per la fascia. La trattativa per Guela Doue dello Strasburgo si sta rivelando molto complicata: il club francese chiede il doppio rispetto ai 15 milioni offerti dai rossoneri.