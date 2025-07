Le ultime notizie in tal senso le hanno fornite i colleghi di 'TeamTALK'. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan avrebbe messo nel mirino Fran Garcia, che si è messo in mostra con il Real Madrid nel Mondiale per Club 2025. Il club rossonero, si legge, sarebbe intenzionato a raggiungere il prima possibile un accordo con i Blancos per averlo a propria disposizione il prima possibile. Il suo nome, secondo quanto appreso, starebbe prendendo sempre più piede nella dirigenza del Diavolo. Ancora, in ogni caso, non si sta parlando di cifre, ma di un mero interesse.