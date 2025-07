Calciomercato Milan, Leoni non è sfumato: ecco la richiesta e gli ostacoli

Giovanni Leoni rimane un obiettivo di calciomercato per il Milan in questa sessione estiva: ecco la richiesta del Parma e gli ostacoli

Uno dei nomi accostati al Milan in questo calciomercato estivo è quello di Giovanni Leoni. Il club rossonero, infatti, al centro della difesa potrebbe cambiare qualche pedina e, a tal proposito, potrebbe esserci anche qualche innesto. Malick Thiaw, ad esempio, ha attirato su di sé le attenzioni del Como, che lui ha comunque rifiutato, e in seguito del Crystal Palace. Questo, comunque, fa pensare che ci possano essere altre società pronte a farsi avanti nelle prossime settimane. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Sport Mediaset' in uno degli ultimi servizi.