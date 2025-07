Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sull'interesse del Milan per Victor Boniface. Il club rossonero, in tal senso, avrebbe in mente di acquisire un attaccante in questa sessione estiva, per affiancare un compagno di reparto a Santiago Gimenez dal momento in cui gli altri centravanti hanno lasciato per un motivo o per un altro. E tra i nomi accosti c'è stato anche quello del nigeriano del Bayer Leverkusen.