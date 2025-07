Calciomercato Milan, Grealish può arrivare: c’è un piano preciso. Le ultime

Secondo quanto riferito da 'Manchester Evening News', noto portale ben informato sulle vicende di calciomercato dei Citizens, il Milan si sarebbe unito alla corsa per ingaggiare l'esterno del Manchester City. I rossoneri avrebbero un piano ben preciso per prendere Jack Grealish. L'obiettivo sarebbe quello di acquisirlo in prestito nel corso di questa prossima sessione estiva di calciomercato per una stagione, oppure sperare in un grande sconto da parte del club inglese, il quale avrebbe intenzione di disfarsi di alcuni giocatori troppo onerosi per il progetto. Non si tratta di un'operazione facile e non c'è alcuna trattativa, ma è una pista da tenere comunque in considerazione.