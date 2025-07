La difesa del Milan: Thiaw e Gabbia, una scommessa necessaria?

La decisione di Thiaw ha ripercussioni immediate sul mercato del Milan. Senza la sua partenza, l’arrivo di un nuovo difensore centrale, come Giovanni Leoni del Parma, appare molto improbabile. Questo costringe la dirigenza a una riflessione cruciale sul reparto arretrato: puntare su Thiaw e farlo crescere, magari affiancandolo a Matteo Gabbia, oppure considerare alternative e piazzarlo altrove?

Il Milan sembra orientato a fidarsi di Thiaw e del suo percorso di crescita. Gabbia, dal canto suo, ha dimostrato affidabilità e carattere in momenti cruciali. Affiancare Thiaw a Gabbia non è privo di rischi, ma è una scommessa sul potenziale e sulla voglia di affermarsi dei due giovani difensori.

Invece di cercare altrove e magari mettere Thiaw in uscita in qualche modo, il Milan deve capitalizzare questa volontà. La sua determinazione è un asset non monetizzabile ma prezioso. Thiaw, insieme a Gabbia, può diventare il perno di una difesa giovane e ambiziosa. Il Milan ha ora l'opportunità di coltivare talenti interni, riaffermando che il progetto sportivo non si basa solo sugli acquisti, ma anche sulla fiducia nei giocatori che mostrano attaccamento e desiderio di lottare per la maglia rossonera.