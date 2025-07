Calciomercato Milan, Boniface apre: ecco la richiesta. E Mateta ...

Calciomercato Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport', l'investimento più importante per i rossoneri arriverà in attacco. Massimiliano Allegri vorrebbe un giocatore che segni e che faccia un lavoro specifico in area di rigore. Il giocatore cercato dal Diavolo sarebbe simile a Olivier Giroud. In questi giorni ci sarebbero stati tanti sondaggi, a partire da Lorenzo Lucca. Secondo il quotidiano, Tare sarebbe costantemente al telefono per trovare il profilo migliore. Nelle scorse ore il Milan avrebbe preso contatti con gli agenti di Victor Boniface del Bayer Leverkusen, e avrebbe registrato la disponibilità del nigeriano a trasferirsi a Milano. L'attaccante sarebbe disposto a trasferirsi in rossonero, ma non ci sarebbero accordi né con la punta né con i tedeschi.