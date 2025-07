Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Pubill: le cifre e il vero motivo

In casa Milan sarebbero in risalita le quotazioni di Marc Pubill per la fascia destra: ecco il vero motivo e le possibili cifre

In casa Milan sarebbero in risalita le quotazioni di Marc Pubill in questo calciomercato estivo. I rossoneri, infatti, vorrebbero fare un upgrade sulla fascia destra, dove per altro hanno detto addio in un solo colpo sia Kyle Walker, tornato al Manchester City, che Alessandro Florenzi, svincolatosi. Il primo nome sulla lista della dirigenza sarebbe quello di Guéla Doué, per cui sarebbe stata presentata una seconda offerta pari a 18 milioni di euro, comunque rispedita al mittente dallo Strasburgo che la ritiene troppo bassa. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport', tramite un articolo pubblicato sul proprio sito.