Calciomercato Milan, Theo spinge per Bennacer. E su Pulisic ...

Calciomercato Milan , secondo 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri spererebbero di cedere presto Ismael Bennacer . Secondo la rosea ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell’Al Hilal di Simone Inzaghi con Theo Hernandez, neo acquisto degli arabi, lo starebbe sponsorizzando molto. Il club sarebbe molto felice di liberarsi dell’ingaggio da 4 milioni netti dell’algerino. Anche Adli starebbe valutando una offerta araba. Il Betis, si legge, continuerebbe a insistere per Emerson Royal, ma si sarebbe informato anche per Chukwueze. Thiaw, invece, sarebbe sempre più propenso a restare.

Calciomercato Milan, Inzaghi si prende anche Bennacer? E occhio a Pulisic

Secondo la rosea, l'Al Nassr potrebbe bussasse alla porta per Pulisic: l’americano sarebbe considerato un cardine del progetto, ma siccome non ha ancora rinnovato il contratto, il Milan non si sentirebbe al sicuro da eventuali sorprese, visto che con gli stipendi arabi non si potrebbe competere.