Milan, giù le mani da Pulisic! Dev'essere incedibile. E il rinnovo ...

Milan, Pulisic è stato uno dei giocatori migliori di una stagione nefasta per i rossoneri. L'esterno statunitense, ha chiuso con 17 gol e 12 assist. Numeri impressionanti, soprattutto considerando che il Diavolo ha chiuso un anno veramente deludente dal punto di vista dei risultati. Seconda stagione al Milan di Pulisic, dopo un primo anno importante da 15 gol e 11 assist. Ieri sera e questa mattina sono arrivate delle voci di calciomercato proprio riguardo l'esterno del Milan: 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come, ieri, dall'Arabia Saudita, si siano diffuse voci di un tentativo dell'Al-Nassr per lo statunitense. Al momento, quindi, sarebbero solo voci di calciomercato, ma dopo avere ceduto Tijjani Reijnders, il Milan non può permettersi di cedere anche Pulisic, un pilastro importantissimo per i rossoneri.