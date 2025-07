Christian Pulisic via dal Milan in questo calciomercato estivo? Sembra che l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sia interessato allo statunitense

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come, ieri, dall' Arabia Saudita , si siano diffuse voci di un tentativo dell' Al-Nassr per Christian Pulisic , attaccante statunitense del Milan , già per questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, tentativo dell'Al-Nassr per Pulisic?

Per la 'rosea', in Via Aldo Rossi - al momento - non hanno ricevuto offerte dal club di Riyadh, nella cui squadra gioca il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo, Pulisic, alla sua terza stagione in rossonero, è ritenuto un elemento cardine del progetto tecnico del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri.