Calciomercato Milan, esperienza e qualità in arrivo dalla Premier League

Nayef Aguerd è nel mirino del Milan per l'estate | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

"Non sarà una rivoluzione": lo aveva detto, a fine maggio, l'amministratore delegato Giorgio Furlani parlando del calciomercato estivo del Milan. Lo ha ripetuto, qualche giorno fa, l'allenatore Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa della sua presentazione. In realtà, lo stravolgimento dell'organico a cui sta andando incontro il Milan in vista della stagione 2025-2026 appare piuttosto importante. Tanto da rompere qualsiasi schema con il recente passato rossonero. PROSSIMA SCHEDA