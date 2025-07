Calciomercato Milan, Di Marzio: “Sondaggi arabi per Adli e Bennacer”

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con le loro mosse. A centrocampo continua la trattativa lunghissima con il Bruges per Ardon Jashari. Dopo l'arrivo di Ricci e il prossimo di Modric, i rossoneri dovranno vendere dei giocatori nel reparto con Bennacer e Adli, di ritorno dai prestiti al Marsiglia e alla Fiorentina, che non sono stati convocati a Milanello e sono in uscita dalla squadra di Max Allegri. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan: sondaggi per Adli e Bennacer. Ecco le ultime novità sul giocatore.