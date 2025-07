Calciomercato Milan, Bennacer: interesse dalla Spagna! Schira svela che ...

Calciomercato Milan, continua il mercato dei rossoneri. Il club è alla ricerca di giocatori in grado di rinforzare la rosa di Max Allegri. Al momento Samuele Ricci è l'unico colpo ufficiale del club, ma presto dovrebbe arrivare anche l'ufficialità di Luka Modric. A centrocampo, comunque, si attende almeno un altro colpo in entrata e non solo. Occhio alle uscite. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan parlando della situazione di Ismael Bennacer, mediano rossonero in uscita.