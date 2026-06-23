Rassegna stampa rossonera del 23 giugno 2026: la Curva Sud diffida il nuovo organigramma basato sui dati, mentre in entrata spuntano quattro botti di mercato
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
La mattinata di oggi, martedì 23 giugno 2026, ha delineato i contorni di quella che si preannuncia come l'estate più infuocata e divisiva della storia recente rossonera. Le indiscrezioni raccolte e rilanciate da PianetaMilan.it nelle sue Top News mettono a nudo la complessa transizione del club verso il nuovo corso tecnico e dirigenziale, tra sogni di mercato milionari e l'aperta diffidenza della tifoseria organizzata.
1. Cardinale sceglie la linea aziendale: la piazza rossonera è in rivoltaL'argomento centrale della rassegna mattutina riguarda il definitivo assetto del management di Via Aldo Rossi ufficializzato dal proprietario Gerry Cardinale. La decisione del managing partner di RedBird di non inserire alcuna figura di campo tradizionale (nessun Head of Football, né un direttore sportivo o tecnico canonico) ha generato una profonda ondata di scetticismo ed evidente perplessità tra i tifosi del Milan.
Il tifo organizzato contesta la centralizzazione del potere nelle mani di un comitato allargato composto prevalentemente da analisti finanziari ed esperti di algoritmi, ritenendo che la gestione quotidiana di uno spogliatoio blasonato come quello rossonero richieda competenze sportive che esulino dalla mera elaborazione dei dati.
2. Il caso Hendrik Almstadt: l'ombra del passato riaccende le polemicheAd alimentare i dubbi della piazza è soprattutto la promozione interna di Hendrik Almstadt a uomo chiave delle trattative operative di compravendita. La memoria storica dei sostenitori del Diavolo e degli addetti ai lavori ha immediatamente ripescato l'unica precedente esperienza da direttore sportivo del manager tedesco, risalente alla tormentata stagione 2015-2016 in Premier League alla guida dell'Aston Villa, conclusasi con ben quattro cambi in panchina e una disastrosa retrocessione in Championship.
A pesare sull'affidabilità percepita della sua figura concorre anche il celebre retroscena legato all'intervista YouTube rilasciata da Zvonimir Boban al giornalista Andrea Longoni, nella quale l'ex fuoriclasse croato stroncò pubblicamente l'operato di Almstadt ai tempi della gestione Elliott, definendolo un "controllore tecnico" privo di reali competenze calcistiche imposto dall'alto per mettere i bastoni tra le ruote al duo Maldini-Boban.
3. Cardinale fa muro: no al City Group per Christian PulisicSul fronte delle uscite, tuttavia, la proprietà statunitense ha voluto lanciare un segnale di enorme stabilità e ambizione economica. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Cardinale ha respinto con un secco e perentorio rifiuto l'assalto ufficiale del City Group per Christian Pulisic.
La potente holding degli Emirati Arabi intendeva strappare l'esterno offensivo al Milan per fare di lui l'uomo immagine del New York City FC nella Major League Soccer, strutturando un'offerta contrattuale faraonica da 10 milioni di dollari netti all'anno per cinque stagioni. Nonostante il contratto di Pulisic scada nel 2027 (con opzione rossonera di rinnovo fino al 2028), Cardinale considera "Capitan America" del tutto incedibile, sia per ragioni di equilibrio tattico sia per il valore strategico del brand sul mercato statunitense.
4. Le richieste di Amorim: blindati Maignan e Rabiot, fiducia per ModrićNel frattempo, a Milanello, il neo-allenatore Rúben Amorim si muove con le idee chiarissime in vista del raduno di luglio. Il tecnico portoghese ha posto il veto assoluto sulla partenza di due senatori attualmente impegnati nella kermesse mondiale con la Francia:
- Mike Maignan: considerato fondamentale per l'impostazione dal basso, è stato blindato nonostante il forte corteggiamento del Chelsea.
- Adrien Rabiot: nonostante le sirene di mercato del Napoli di Antonio Conte, il centrocampista è ritenuto l'equilibratore ideale per la nuova mediana a due rossonera.
Inoltre, Amorim sta esercitando un forte pressing su Luka Modrić affinché eserciti l'opzione di rinnovo annuale fino al 30 giugno 2027 in suo possesso. Una speranza concreta secondo le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport e condivisa fermamente da tutta la dirigenza, desiderosa di mantenere intatta la leadership del Pallone d'Oro 2018 dentro lo spogliatoio.
5. Calciomercato in entrata: il triplo asse con lo Sporting e il jolly BergvallIn ottica acquisti, il Milan sta pianificando una campagna di rafforzamento imponente per assecondare il sistema tattico 3-4-2-1 prediletto da Amorim. Si lavora intensamente su un triplo innesto di caratura internazionale:
- Gonçalo Ramos (PSG): il centravanti classe 2001 è la prima scelta per l'attacco; si punta a un accordo sulla base di 30 milioni di euro sfruttando la mediazione di Jorge Mendes.
- Pedro Gonçalves (Sporting Lisbona): la trequarti sinistra potrebbe accogliere il pupillo di Amorim, valutato circa 20-25 milioni di euro per raccogliere l'eredità di Rafael Leão.
- Morten Hjulmand (Sporting Lisbona): per la cabina di regia il nome caldo è l'ex capitano del Lecce, pronto al rientro in Italia per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.
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