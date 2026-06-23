La mattinata di oggi, martedì 23 giugno 2026, ha delineato i contorni di quella che si preannuncia come l'estate più infuocata e divisiva della storia recente rossonera. Le indiscrezioni raccolte e rilanciate da PianetaMilan.it nelle sue Top News mettono a nudo la complessa transizione del club verso il nuovo corso tecnico e dirigenziale, tra sogni di mercato milionari e l'aperta diffidenza della tifoseria organizzata.

1. Cardinale sceglie la linea aziendale: la piazza rossonera è in rivolta

L'argomento centrale della rassegna mattutina riguarda il definitivo assetto del management di Via Aldo Rossi ufficializzato dal proprietario. La decisione del managing partner didi non inserire alcuna figura di campo tradizionale (nessun Head of Football, né un direttore sportivo o tecnico canonico) ha generato

Il tifo organizzato contesta la centralizzazione del potere nelle mani di un comitato allargato composto prevalentemente da analisti finanziari ed esperti di algoritmi, ritenendo che la gestione quotidiana di uno spogliatoio blasonato come quello rossonero richieda competenze sportive che esulino dalla mera elaborazione dei dati.

2. Il caso Hendrik Almstadt: l'ombra del passato riaccende le polemiche

Ad alimentare i dubbi della piazza è soprattutto la promozione interna dia uomo chiave delle trattative operative di compravendita. La memoria storica dei sostenitori del Diavolo e degli addetti ai lavori ha immediatamente ripescato l'unica precedente esperienza da direttore sportivo del manager tedesco, risalente alla tormentata stagionein Premier League alla guida dell', conclusasi con ben quattro cambi in panchina e una disastrosain Championship.

A pesare sull'affidabilità percepita della sua figura concorre anche il celebre retroscena legato all'intervista YouTube rilasciata da Zvonimir Boban al giornalista Andrea Longoni, nella quale l'ex fuoriclasse croato stroncò pubblicamente l'operato di Almstadt ai tempi della gestione Elliott, definendolo un "controllore tecnico" privo di reali competenze calcistiche imposto dall'alto per mettere i bastoni tra le ruote al duo Maldini-Boban.

3. Cardinale fa muro: no al City Group per Christian Pulisic

Sul fronte delle uscite, tuttavia, la proprietà statunitense ha voluto lanciare un segnale di enorme stabilità e ambizione economica. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Cardinale ha respinto con un secco e perentorio rifiuto l'assalto ufficiale delper

La potente holding degli Emirati Arabi intendeva strappare l'esterno offensivo al Milan per fare di lui l'uomo immagine del New York City FC nella Major League Soccer, strutturando un'offerta contrattuale faraonica da 10 milioni di dollari netti all'anno per cinque stagioni. Nonostante il contratto di Pulisic scada nel 2027 (con opzione rossonera di rinnovo fino al 2028), Cardinale considera "Capitan America" del tutto incedibile, sia per ragioni di equilibrio tattico sia per il valore strategico del brand sul mercato statunitense.

4. Le richieste di Amorim: blindati Maignan e Rabiot, fiducia per Modrić

Mike Maignan : considerato fondamentale per l'impostazione dal basso, è stato blindato nonostante il forte corteggiamento del Chelsea .

: considerato fondamentale per l'impostazione dal basso, è stato blindato nonostante il forte corteggiamento del . Adrien Rabiot: nonostante le sirene di mercato del Napoli di Antonio Conte, il centrocampista è ritenuto l'equilibratore ideale per la nuova mediana a due rossonera.

Nel frattempo, a Milanello, il neo-allenatoresi muove con le idee chiarissime in vista del raduno di luglio. Il tecnico portogheseattualmente impegnati nella kermesse mondiale con la Francia:

Inoltre, Amorim sta esercitando un forte pressing su Luka Modrić affinché eserciti l'opzione di rinnovo annuale fino al 30 giugno 2027 in suo possesso. Una speranza concreta secondo le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport e condivisa fermamente da tutta la dirigenza, desiderosa di mantenere intatta la leadership del Pallone d'Oro 2018 dentro lo spogliatoio.

5. Calciomercato in entrata: il triplo asse con lo Sporting e il jolly Bergvall

Gonçalo Ramos (PSG): il centravanti classe 2001 è la prima scelta per l'attacco; si punta a un accordo sulla base di 30 milioni di euro sfruttando la mediazione di Jorge Mendes. Pedro Gonçalves (Sporting Lisbona): la trequarti sinistra potrebbe accogliere il pupillo di Amorim, valutato circa 20-25 milioni di euro per raccogliere l'eredità di Rafael Leão. Morten Hjulmand (Sporting Lisbona): per la cabina di regia il nome caldo è l'ex capitano del Lecce, pronto al rientro in Italia per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

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In ottica acquisti, il Milan sta pianificando una campagna di rafforzamento imponente per assecondare il sistema tatticoprediletto da Amorim. Si lavora intensamente suAttenzione, infine, alla vera e propria sorpresa della mattinata:. Il talentuoso centrocampista svedese classe 2006, attualmente in forza al Tottenham, sta vivendo una fase di profonda riflessione sul suo minutaggio a Londra e l'area scout rossonera lo monitora come profilo ideale da inserire nelle rotazioni della linea verde di Amorim.