Adli ha già rifiutato offerte dalla Russia e dal Qatar, preferendo restare in Europa. Per facilitarne l’uscita, il Milan lo ha proposto a Sassuolo, Cremonese, Cagliari e Bologna. Queste le parole di Jacobone su X: "In uscita perché non parte del progetto targato Tare/Allegri, Yacine Adli è stato proposto rispettivamente a Bologna, Sassuolo, Cremonese e Cagliari".