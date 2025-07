Calciomercato Milan, Jashari protesta! La sua mossa e il rialzo del Bruges

Jashari resta il primo obiettivo del calciomercato del Milan. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', lo svizzero avrebbe da tempo un’intesa per cinque anni a 2,8 milioni più bonus con il Diavolo, ma il Bruges continuerebbe ad alzare il prezzo e i contatti tra le parti sarebbero stati interrotti con notevole stizza da parte di Tare e Furlani. Il club belga, si legge, starebbe giocando a rialzo: primo prezzo 32,5 milioni, poi alzato avendo ricevuto una proposta dall’Inghilterra. Il Diavolo avrebbe anche aggiunto un paio di milioni di bonus perché una parte dei 32,5 milioni (il 5% ovvero 1,6 milioni) sarebbe andata al Lucerna. Il nuovo rialzo del Bruges avrebbe spinto il Milan ad alzarsi dalle trattative e anche a una rottura con Jashari.

Jashari, si legge, avrebbe promesso che rifiuterà qualsiasi altra destinazione e sarebbe pronto ad andare oltre nella sua protesta. Domani, quando in teoria dovrebbe riprendere ad allenarsi con la squadra, dovrebbe chiedere di lavorare ancora a parte. Secondo la rosea non intenderebbe disputare partite ufficiali né in campionato né in Champions. Un modo per forzare la mano ai propri dirigenti e spingerli ad accettare l'ultima proposta del Milan in questa sessione di calciomercato.