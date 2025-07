Calciomercato Milan, è stallo per Jashari: o si chiude o sarà Guerra

Calciomercato Milan: stallo per Jashari, il club valuta l’alternativa Javi Guerra se non si sblocca la trattativa con il Bruges

Come riportato da Tuttosport, il Milan continua il braccio di ferro con il Bruges per il centrocampista Ardon Jashari, che recentemente non ha preso parte all’amichevole in Scozia con il resto della squadra. Il club belga, dopo le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Bob Madou e del direttore sportivo Devy Rigaux, si aspetta il rientro in campo del centrocampista svizzero lunedì, alla ripresa degli allenamenti.