Calciomercato Milan, Terracciano o Sportiello? Ecco il paragone sulle cifre

Il Milan si appresta a salutare Marco Sportiello per accogliere, molto probabilmente, Pietro Terraccianocome secondo portiere in vista della prossima stagione. L'attuale estremo difensore rossonero dovrebbe infatti tornare all'Atalanta per lasciare spazio al calciatore della Fiorentina. In tal senso quale dei due converrebbe dal punto di vista economico? Il collega Alessandro Jacobone ha pubblicato alcuni post sul proprio profilo 'X' a riguardo. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.