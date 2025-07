Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri hanno ufficializzato il colpo Samuele Ricci e domani dovrebbero accogliere Luka Modric. In uscita due cessioni importanti: Tijjani Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all'Al-Hilal. Il club non ha finito né per quanto riguarda gli acquisti, né per quanto riguarda gli addii in questa sessione di calciomercato.