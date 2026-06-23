Lo scorso 19 giugno il nostro inviato Stefano Bressi lo ha immortalato nel momento dell'ingresso a Casa Milan, ora è arrivata l'ufficialità. Il Milan ha annunciato l'acquisto di Aurelien Guernier, esterno d'attacco classe 2007 prelevato dal Birmingham. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha firmato un contratto triennale fino al 2029 e sarà inizialmente aggregato a Milan Futuro. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero.

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Guernier al Milan, il comunicato ufficiale

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Milan, ma chi è Guernier?

Nato il 2 dicembre del 2007,possiede la nazionalità inglese ma gode anche del passaporto francese grazie alle origini del padre. Cresciuto nel settore giovanile delil giovane non è mai riuscito ad esordire in prima squadra, ma nell'ultimo anno è stato comunque convocato diverse volte da Chris Davies.

Nell'ultima stagione, il giovane attaccante si è alternato tra Under 18 e Under 21, debuttando in Premier League 2. I gol segnati sono tre: uno al Newcastle U21, uno al Chelsea e l'ultimo al Manchester City U21. Guernier è un esterno d'attacco moderno. Ambidestro naturale, oltre che da ala sinistra, il classe 2007 può giocare senza problemi anche a destra e come trequartista. Il giovane gode di un'ottima tecnica di base e fa del dribbling la sua arma migliore.

Lo zampino di Kirovski

Come appreso dalla nostra redazione, l'affare è stato portato avanti dal direttore tecnico di Milan FuturoNon disponendo del potere di firma, il dirigente si è affidato a, amministratore delegato del club rossonero dopo il licenziamento di Giorgio Furlani dello scorso 25 maggio.