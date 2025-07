Calciomercato Milan, Miguel Gutierrez può arrivare? Un aspetto frena tutto

L'addio di Theo Hernandez ha lasciato in casa Milan un buco non indifferente sulla fascia sinistra, che potrebbe essere colmato - perché no - da Miguel Gutierrez. Negli ultimi giorni il preferito sembrava essere di gran lunga Archie Brown, che però alla fine ha scelto di abbracciare il progetto tecnico del Fenerbache. A questo punto qualsiasi nome potrebbe essere buono per il Diavolo, a partire da Melvin Bard, profilo emerso nella giornata odierna da 'Footmercato' e con cui comunque non ci sarebbero trattative in corso. E allora ecco che il terzino del Girona potrebbe davvero scalare le gerarchie.