Calciomercato Milan, via Sportiello? Perin il preferito: ecco svelato il motivo

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe prendere Mattia Perin. L'estremo difensore, infatti, è in uscita dalla Juventus e potrebbe fare il secondo in rossonero. Il Diavolo si libererà di Marco Sportiello, ben poco utilizzato in queste stagioni anche a causa di almeno un infortunio, il quale dovrebbe fare ritorno all'Atalanta. Il primo nome che si è fatto è stato quello di Pietro Terracciano dalla Fiorentina, anche se nelle ultime ore è emerso quello del portiere bianconero.