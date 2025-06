Calciomercato Milan, Perin si propone: contatto telefonico con Landucci

Secondo quanto riferito dal 'Quotidiano Sportivo' oggi in edicola, Mattia Perin avrebbe chiesto la cessione alla Juventus in questa sessione estiva di calciomercato . Il portiere bianconero, classe 1992 , avrebbe tutta l'intenzione di riabbracciare il suo vecchio allenatore, Massimiliano Allegri , al Milan .

Il 'QS' ha anche sottolineato come Perin avrebbe già avuto un contatto telefonico con Marco Landucci, storico vice di Allegri, per sondare il terreno di un possibile trasferimento in rossonero e chiarendo, così, le sue intenzioni. Nell'ultima stagione con la Juve Perin, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, ha disputato in totale 9 partite: 8 gol subiti, 3 clean sheet.