Calciomercato Milan, scambio tra Theo e Vlahovic con la Juve? Il punto

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola ci sono tante strade in questo calciomercato estivo: alcune destinate a diventare vicoli ciechi; altre, invece, in grado di diventare ghiotte autostrade di opportunità. Come quella che potrebbe vedere Theo Hernández percorrere la via di Torino, sponda Juventus e, al contrario, Dusan Vlahovic dirigersi a Milano, sponda Milan.