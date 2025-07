Dalla Germania arrivano interessanti novità in merito al possibile interesse del Milan per Victor Boniface in attacco: ecco le ultime

Dalla Germania, nelle ultime ore, sono giunte notizie importanti in merito al possibile interesse del Milan di Victor Boniface. I rossoneri sono infatti a caccia di un attaccante, come ormai noto da tempo, e tra i tanti profili accostati c'è anche quello del centravanti del Bayer Leverkusen. La notizia in Italia è stata rilanciata anche da Gianluigi Longari di 'Sportitalia', che addirittura lo ha messo come favorito dal Diavolo per il reparto avanzato. In tal senso Christian Falk, giornalista della 'BILD', ha scritto alcune righe i merito nel suo 'Daily Briefing', spiegando quale sia la situazione reale. Ecco, dunque, le sue parole in merito.