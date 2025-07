Calciomercato Milan, Longari: “Boniface, Vlahovic e Jackson: ecco cosa mi risulta”

"L’attaccante del Bayer Leverkusen ha però una valutazione di partenza incompatibile con i parametri rossoneri. E soprattutto il suo club di appartenenza (Xhaka docet) non è affatto propenso a recedere dal prezzo fissato per i propri giocatori chiave. La novità reale e che va approfondita, è dunque quella che abbiamo svelato nel pomeriggio di ieri. Quando i milanesi hanno avuto un contatto con il Chelsea per comprendere la fattibilità a livello economico di un assalto al momento potenziale nei confronti di Nicolas Jackson".

"Akorodare non è una priorità, ma va tenuto in considerazione" — "Anche per l’ex Villarreal la base d’asta è piuttosto alta. Ma in questo caso i meccanismi dei rapporti intessuti con i Blues sono molto meglio oleati rispetto a quelli con i tedeschi e dunque il Milan sente di non doversi cimentare in un’impresa irrealizzabile. Tutt’altro. Gli intermediari incaricati di approfondire la questione stanno lavorando, e le prospettive di apertura da parte dei Blues sembrano potersi verificare. E’ una pista da seguire con grande attenzione".

"Contestualmente, al Milan come al Napoli, hanno proposto un’opportunità. Quella di risparmiare rispetto ai primi obiettivi messi nel mirino, e di investire su un profilo giovane ma molto promettente. Si tratta dell’attaccante nigeriano del Genk Tolu Arokodare. Un centravanti che in Belgio segna a raffica (23 gol nella stagione appena trascorsa) e dalla fisicità straripante. Non è una priorità, ma un profilo da tenere in considerazione nonostante la concorrenza di squadre (non top) di Premier League".